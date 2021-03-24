Симферополь, , 09:39 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов о возможности третьей волны коронавируса и призвал жителей и гостей региона не расслабляться и соблюдать все сохранившиеся на данный момент ограничения. Вопрос обсуждался 24 марта на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

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«Мы видим, что по прогнозам ученых возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в посещениях остаётся обязательной мерой предосторожности», — сказал на заседании штаба Сергей Аксёнов.

Руководитель крымского управления Наталья Пеньковская также отметила, что по стране в целом ситуация с коронавирусом остаётся неоднозначной.

«По прогнозу федерального центра ожидается третья волна эпидемии. Крым имеет только одну волну коронавируса, поэтому все мероприятия, которые реализованы и реализуются, они должны соблюдаться», — отметила Пеньковская.

В Крыму по данным на 23 марта подтверждено 37 110 случаев заражения коронавирусом, 34 359 человек выздоровели. Скончались уже 1035 человек.