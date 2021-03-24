Бразилиа, , 09:37 — REGNUM В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3 251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Таким образом, на сегодняшний день число жертв нового заболевания достигло 298 676 человек. За время пандемии в стране выявлено свыше 12,130 млн носителей SARS-CoV-2, из них 82 493 человека — за последние сутки. Смогли победить болезнь свыше 10,6 млн человек.

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В последние недели крупнейшая страна Латинской Америки стала глобальным эпицентром пандемии, где каждый день от вируса умирает больше людей, чем в любой другой стране, сообщает CTV News. В последние дни большинство штатов страны ввели ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUMа, 19 марта медслужбы Бразилии зарегистрировали за сутки в стране 90 570 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным значением для страны за весь период наблюдений за пандемией.