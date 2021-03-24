Токио, , 09:36 — REGNUM Обеспечение безопасности является приоритетом во время проведения эстафеты олимпийского огня в Японии. Об этом 24 марта заявила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото на пресс-конференции.

«Приоритетом эстафеты станет обеспечение безопасности не только атлетов, но и жителей префектур, через которые пройдёт её маршрут», — сказала Хасимото.

Она добавила, что постоянно будет проверяться состояние здоровья персонала, задействованного в организации мероприятия.

Также организаторы планируют взаимодействовать с местными властями для недопущения скопления зрителей вдоль дорог.

По словам Хасимото, проведение эстафеты и Олимпийских и Параолимпийских игр связано с процессом восстановления Японии после цунами и землетрясения 2011 года.

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