Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 09:36 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту госпитализации 13-летнего мальчика с алкогольным отравлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, подросток находился в гостях у друга. Дети решили попробовать самогон, который хранился в доме. После употребления алкоголя одному школьнику стало плохо. Приятель позвонил родителям, которые незамедлительно вызвали скорую помощь.

Школьника доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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