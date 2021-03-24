Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM Ключевской вулкан, самый высокий из действующих в Евразии, прекратил фланговое извержение спустя более чем месяц. Об этом сообщает 24 марта Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

По данным вулканологов, боковой разрыв на северо-западном склоне Ключевской сопки появился 18 февраля. Это были две параллельные трещины на расстоянии около 250 м друг от друга.

Теперь фланговое извержение завершилось, над шлаковым конусом и лавовыми потоками сохраняется лишь слабое свечение. Температура тепловой аномалии в районе флангового извержения на спутниковых снимках продолжает снижаться, уточнили специалисты.

На низколетящие самолеты может повлиять умеренная газопаровая активность вулкана.

Высота Ключевского вулкана составляет 4 800 м. Его вершинное извержение наблюдалось с начала октября 2020 года по февраль 2021 года.

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