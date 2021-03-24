Женева, Швейцария, , 09:36 — REGNUM Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Также указывается, что за этот же период штамма 501Y. V2, впервые обнаруженный в ЮАР и также являющийся более заразным, был впервые выявлен в 11 государствах и теперь их общее число составляет 75.

При этом штамм P.1, присутствие которого в первый раз было выявлено в Бразилии и Японии, за неделю обнаружили еще в трех странах и теперь он циркулирует в общей сложности в 41 стране.

Отметим, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 124 200 845.