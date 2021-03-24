Томск, , 09:34 — REGNUM В университетах Томской области возобновилось обучение студентов в очном формате. Как сообщили ИА REGNUM 24 марта в областной администрации, 3,5 тыс. иностранных студентов-очников из 8,5 тыс. уже находятся в регионе и продолжают обучение. С открытием границ ожидается приезд ещё более 4,5 тыс. студентов.

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Напомним, въезд в Россию для продолжения обучения разрешён студентам, аспирантам и ординаторам из стран с безопасной эпидобстановкой. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Казахстан, Турция и другие.

Больше всего студентов-иностранцев в Томской области — из Казахстана (5248). Также в регионе обучаются 531 студент из Киргизии, 140 — из Индии, 98 — из Вьетнама, 84 — из Египта, 16 — из Азербайджана, Армении и Белоруссии.

Томский губернатор Сергей Жвачкин поручил областному департаменту науки и высшего образования, а также ректорам вузов организовать выполнение всех необходимых санитарных правил для вернувшихся из-за рубежа студентов. В частности, тест на COVID-19 необходимо сдать не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. В течение 72 часов после въезда в Россию нужно будет сдать повторный ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 23 марта было выявлено 31 158 носителей коронавируса, выздоровели 29 980 человек.

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