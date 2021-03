Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Группа энтузиастов, разрабатывающая модификацию игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild для ПК-гарнитур виртуальной реальности, опубликовала трейлер. Ролик был выложен 24 марта на портале GamesRadar.

Разработчики написали, что они решили показать геймерам работу концепции. VR версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild создаётся на основе популярного эмулятора Wii U Cemu, она будет запускаться в разрешении 4K. Издание отметило, что не стоит ждать скорого релиза дополнения, поскольку проект пока находится на ранней стадии реализации.

Напомним, релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года. Игра является эксклюзивом консолей Switch и Wii U компании Nintendo.

