Тольятти, Самарская область, , 09:35 — REGNUM Сбыт наркотиков в крупном размере пресекли полицейские в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в марте 2021 года стражи порядка г. Тольятти получили информацию о том, что 27-летний житель Тольятти может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, поскольку намеревался сбывать наркотики через тайники.

В связи с этим полицейские задержали подозреваемого ранее судимого мужчину, у которого были обнаружены шесть пакетиков с порошкообразным веществом серого цвета. Специалисты установили, что в свертках находился наркотик героин общей массой свыше 1,1 кг.

«В ходе опроса сообщил, что перевез наркотическое средство из Свердловской области и пытался сбыть его на территории города Тольятти», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти ликвидировали лабораторию по производству наркотиков.