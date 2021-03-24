Тольятти, Самарская область, 24 марта 2021, 09:35 — REGNUM Сбыт наркотиков в крупном размере пресекли полицейские в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщается, что в марте 2021 года стражи порядка г. Тольятти получили информацию о том, что 27-летний житель Тольятти может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, поскольку намеревался сбывать наркотики через тайники.
В связи с этим полицейские задержали подозреваемого ранее судимого мужчину, у которого были обнаружены шесть пакетиков с порошкообразным веществом серого цвета. Специалисты установили, что в свертках находился наркотик героин общей массой свыше 1,1 кг.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти ликвидировали лабораторию по производству наркотиков.