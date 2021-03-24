Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Лидера крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию можно будет освободить из-под ареста, если Евросоюз выделит грант на выплату залога за него. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам депутат парламента Грузии от партии «Европейские социалисты» Давид Зилпимиани.

Мелия, которого обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси, ранее отказался вносить залог, назначенный судом, а также публично запретил кому-либо это делать. Зилпимиани считает, что Мелия не сможет отказаться от помощи ЕС.

«Возможно, наши друзья грантом выплатят Нике Мелии 40 000 лари, — сказал депутат. — Может Евросоюз и сам заплатит эти деньги и выведет его. Разве это исключено? Ничего не исключено».

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор США: «На «Грузинскую мечту» возложена особая ответственность»