Тверь, 24 марта, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Тверской области к празднику 9 Мая будут произведены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям категории «дети войны», решение принял губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, актуальные темы губернатор обсудил 23 марта на встрече с представителями старшего поколения, проживающими в Тверском геронтологическом центре.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с представителями старшего поколения, проживающими в Тверском геронтологическом центре

«Приняли решение в этом году к 9 мая вновь обеспечить выплаты ветеранам, а также детям войны», — сказал в ходе встречи Игорь Руденя.

В 2020 году в связи с 75-летием Победы единовременные выплаты к празднику в регионе были предоставлены не только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, которые ежегодно получают такую поддержку. Впервые по решению губернатора их получили труженики тыла, вдовы погибших и умерших участников войны, а также дети войны. В 2021 году для всех этих категорий выплаты будут сохранены. Всего их получат 80 тысяч человек, в том числе более 69 тысяч — дети войны, жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

Напомним, что статус «дети войны» был утверждён в регионе в 2019 году. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал: утверждение статуса — не привилегия, а уважительное отношение и поддержка людей, которые в послевоенное время восстанавливали и развивали страну.

Вопрос финансового обеспечения выплаты ко Дню Победы всем заявленным главой региона категориям жителей губернатор обсудил в тот же день на заседании Бюджетной комиссии региона.

«Это наш с вами общий долг — с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно. За то, что они сделали для страны, в которой мы сейчас живём, могу сказать — мы их должны на руках носить», — обратился к участникам заседания Игорь Руденя.

На заседании было принято решение в 2021 году сохранить размер выплаты для детей войны, тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны — он составит, как и годом ранее, 3 тыс. рублей. Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников войны, не вступившим в повторный брак, назначена выплата в 10 тыс. рублей. Всего на единовременные выплаты ко Дню Победы в регионе из бюджета планируется направить 255,3 млн рублей. Игорь Руденя особо подчеркнул, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.