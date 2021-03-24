Барнаул, 24 марта, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Экспозиция из человеческих тел и органов в Москве, проверку которой поручил провести глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, — это довольно дискуссионная тема, особенно если вспомнить про экспонаты Кунсткамеры. И, скорее всего, обсуждение упрётся в иррациональные и мистические вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин.

Выставка Гунтера фон Хагенса

«Вспоминаю детство, как в Петербурге посещал Кунсткамеру, где были заспиртованы новорожденные уродцы. В мединституте учился, и мы занимались изучением анатомии, препарируя трупы. И сейчас понимаю, что изучение анатомии на всевозможных муляжах и по компьютерным рисункам — явно не то. Бывал на выставках мумифицированных трупов….

Но погружение России в «право» породило общественную дискуссию по теме — кому принадлежит тело умершего человека? И здесь масса противоречивых мнений. Так, например, Церковь поклоняется мощам святым, но кому принадлежат эти мощи? Так что по этой теме предстоит серьезная общественная дискуссия. И думаю, однозначного ответа здесь нет. Скорее всего, в подобных дискуссиях все упрется в темы явно иррациональные и мистические».

Как сообщало ИА REGNUM, негативные отзывы в СМИ о выставке Body Worlds в Москве стали поводом для поручения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дать правовую оценку целям и назначению данной экспозиции.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание, что у организаторов нет в числе разрешённых видов деятельности науки и образования.

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