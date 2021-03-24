Нур-Султан, 24 марта 2021, 09:31 — REGNUM В Нур-Султане за сутки зарегистрировали 75 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщили 24 марта в департаменте полиции города.
Из-за обильного снегопада и метели в столице Казахстана сложилась непростая дорожная ситуация. Проблемы возникли и у водителей на междугородних автомобильных дорогах.
23 марта казахстанские спасатели вызволили из снежных заносов 724 человека, в том числе 111 детей, и 425 единиц техники.
24 марта в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В настоящее время закрыты 16 участков дороги республиканского значения и 37 участков областного значения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане из-за метели задержали прибытие девяти авиарейсов