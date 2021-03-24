Киев, , 09:34 — REGNUM С 2014 по 2020 год Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) $65,74 млн комиссии за неиспользованные транши. Об этом сообщило 23 марта издание «Экономическая правда» со ссылкой на ответ Национального банка Украины (НБУ).

Как сказано в документе, данная комиссия называется Commitment fee, Украина оплачивает её вместе с процентами за полученные кредиты.

«Размер Commitment fee зависит от суммы кредитов страны от МВФ и размера её квоты. В 2020 году сумма комиссии составила 0,1% в год от суммы траншей, которые должны быть получены в течение года. Но сумма комиссии пропорционально уменьшается и возвращается на сумму траншей, которые были фактически получены», — сказано в сообщении.

В ответе НБУ также сказано, что Украина может вернуть комиссию в размере $4,26 млн за 2020 год, если получит все транши, предусмотренные действующей кредитной программой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны не ставит перед собой задачу отказаться от сотрудничества с МВФ. По его словам, МВФ даёт Украине ценные советы по внедрению реформ.

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