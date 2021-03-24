Пенза, , 09:32 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 24 марта, стали 505 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — мужчины 1946, 1956 и 1957 годов рождения. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 23 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 60,40%. За сутки инфекцию выявили у 108 человек, 19 из которых — несовершеннолетние.

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