Екатеринбург, 24 марта 2021, 09:30 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский стал исполняющим обязанности главы региона с 24 марта 2021 года. Соответствующее распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев.
Куйвашев ушёл в плановый отпуск до 7 апреля. На это время Высокинский и будет исполнять обязанности губернатора.
23 марта в отпуск на неделю ушёл глава Екатеринбурга Алексей Орлов, чьи обязанности сейчас исполняет первый заместитель Игорь Сутягин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинского назначили главой рабочей группы по проведению реновации в регионе.
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