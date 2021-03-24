Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский стал исполняющим обязанности главы региона с 24 марта 2021 года. Соответствующее распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Куйвашев ушёл в плановый отпуск до 7 апреля. На это время Высокинский и будет исполнять обязанности губернатора.

23 марта в отпуск на неделю ушёл глава Екатеринбурга Алексей Орлов, чьи обязанности сейчас исполняет первый заместитель Игорь Сутягин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинского назначили главой рабочей группы по проведению реновации в регионе.

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