Стокгольм, , 09:28 — REGNUM Европе необходима российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом 24 марта заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм по поводу усилий РФ (зарегистрировать «Спутник V»). С самого начала я выступал за доверие», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Клюге добавил, что он восемь лет прожил в России и работал с лучшими российскими учеными и напомнил, что в РФ существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, в которую он верит.

«Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе. И нам она действительно нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин. Я в нее верю, она нам нужна», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, чтобы не финансировать войну в Донбассе.