Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска сегодня, 24 марта, приняли актуализированный генеральный план города. Согласно прогнозу, к 2030 году в муниципалитете будут проживать 1 млн 750 тысяч жителей.

«Документ сохраняет неизменность границ города, определён город-центр Новосибирской агломерации. В новом строительстве отдаётся приоритет площадкам реконструкции застройки (в первую очередь ветхого и аварийного фонда). Первоочередное развитие транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения уже застроенных в последние годы территорий и завершения начатых крупных проектов, при этом приоритет отдаётся развитию общественного транспорта. Сохраняются уже существующие зелёные пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска», — прокомментировал начальник департамента строительства мэрии города Алексей Кондратьев.

Так, объём нового жилищного строительства составит 10,7 млн кв. метров (с ежегодным вводом жилья 1−1,1 млн кв. метров). Общая площадь территорий, подлежащей реконструкции, — около 1000 га.