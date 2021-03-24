Сеул, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал жителей страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра.

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Данное заявление было обнародовано 24 марта в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«Недавно в страну прибыла партия вакцины Pfizer. 500 тыс. доз предназначены для людей в возрасте старше 75 лет, вакцинация которых начнётся в начале апреля», — подчеркнул премьер-министр.

Затрагивая вопрос о предстоящих выборах, Чон Сэ Гюн отметил, что масштаб внеочередных выборов незначительный по сравнению со всеобщими выборами, проходивших в 2020 году, однако подчеркнул необходимость проявлять бдительность поскольку в настоящее время в стране ежесуточно выявляют более 300−400 случаев заражения коронавирусом.