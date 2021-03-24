Москва, , 09:26 — REGNUM По итогам февраля 2021 года на московском вторичном рынке было продано 20,8 тыс. экземпляров легковых машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом месяце число перепроданных легковушек в российской столице было на 3,1% больше, чем год назад.

Чаще всего в Москве перепродавались модели: Hyundai Solaris (504 ед.), KIA Rio (496 ед.), Skoda Octavia (489 ед.), Ford Focus (433 ед.), Volkswagen Polo (418 ед.), Toyota Camry (395 ед.), Daewoo Matiz (307 ед.), BMW 5-Series (304 ед.), Mercedes-Benz E-Class (282 ед.) и BMW X5 (274 ед.).

В общей сложности с января по февраль текущего года в столице поменяли владельцев 39,1 тыс. автомобилей — на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в феврале 2021 года в российской столице было куплено 14,7 тыс. новых легковушек. Это на 9% меньше, чем в феврале 2020 года.

Читайте также: В Москве снизились продажи новых пикапов