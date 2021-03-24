Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:25 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы полицейские изъяли из незаконного оборота 38 кг наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, правоохранители заметили у входа в парк отдыха села Кызыл-Мажалык молодого человека с мешками.

При проверке выяснилось, что они наполнены растительной массой с характерным запахом конопли. Эксперты по итогам исследования определили, что в мешках находилось 38 кг марихуаны. Подозреваемый после задержания дал признательные показания.

«20-летний местный житель признался, что наркотическое средство собирал для личного употребления. В отношении мужчины следователем возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.