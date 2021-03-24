Элиста, , 09:25 — REGNUM По делу о создании ячейки террористов в одной из колоний, расположенных на территории Калмыкии, задержаны еще пятеро подозреваемых. В Главном следственном управлении СКР по Северному Кавказу сообщили, что следствие намерено ходатайствовать об их аресте, учитывая тяжесть совершенного преступления.

Напомним, уроженец Дагестана Шахман Гасанов, ранее осужденный за незаконный оборот оружия и отбывавший наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия, создал террористическое сообщество из осужденных. В период с 2013 по 2019 год в него вошли более 100 участников. При этом сотрудники колонии покровительствовали осужденным за деньги. В ходе обыска на территории исправительного учреждения были обнаружены экстремистская литература и символика террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После выхода из колонии в 2015 году Гасанов объявил себя эмиром Дагестана и был ликвидирован в ходе спецоперации в городе Хасавюрте. Следствие в отношении остальных членов террористичейской ячейки в колонии Калмыкии продолжается. Их личности устанавливаются. В конце 2020 годы были осуждены к длительным срокам наказания два человека — Саид Сулейманов и Михаил Жигунов.

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