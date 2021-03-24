Москва, , 09:23 — REGNUM По делу о банкротстве банка «Образование», оставшегося без лицензии более трёх лет назад, приостановлено взыскание более 18,53 млрд рублей с бывшего главы правления банка и владельца доли в нём Александра Миракова. На время обжалования вердикта арбитраж Московского округа приостановил исполнение решения первой инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Решением арбитража Москвы от 22 октября 2020 года с Миракова по ходатайству конкурсного управляющего было взыскано 18 539 351 000 рублей. Решение первой инстанции устоялось в Девятом арбитражном апелляционном суде 28 января 2021 года.

14 апреля 2021 года арбитраж Московского округа рассмотрит кассационную жалобу Миракова.

«Суд округа принимает во внимание, что, в случае отмены, поворот исполнения обжалуемых судебных актов будет затруднен, поскольку денежная сумма взыскана в пользу конкурсной массы должника, из которой подлежит осуществлению расчет с кредиторами», — отметил суд и приостановил взыскание присужденной суммы.

Миракову в банке на 2016 год принадлежало 38,53% акций.

Напомним, банк создан в июле 1991 года, а лицензии лишился 21 апреля 2017 года. Среди причин отзыва регулятор называл кредитование компаний без реальной хозяйственной деятельности, а также то, что для сокрытия дефицита ликвидности банк ограничивал клиентов в распоряжении их деньгами. На момент лишения лицензии юрлицо по размеру активов занимало 118-е место в банковской системе России. Банкротом его признали в июне 2017 года.

На начало февраля 2021 года у банка установлены долги перед 3058 кредиторами на общую сумму свыше 21,1 млрд рублей.