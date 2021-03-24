Москва, 24 марта, 2021, 09:23 — ИА Регнум. По делу о банкротстве банка «Образование», оставшегося без лицензии более трёх лет назад, приостановлено взыскание более 18,53 млрд рублей с бывшего главы правления банка и владельца доли в нём Александра Миракова. На время обжалования вердикта арбитраж Московского округа приостановил исполнение решения первой инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Решением арбитража Москвы от 22 октября 2020 года с Миракова по ходатайству конкурсного управляющего было взыскано 18 539 351 000 рублей. Решение первой инстанции устоялось в Девятом арбитражном апелляционном суде 28 января 2021 года.

14 апреля 2021 года арбитраж Московского округа рассмотрит кассационную жалобу Миракова.

«Суд округа принимает во внимание, что, в случае отмены, поворот исполнения обжалуемых судебных актов будет затруднен, поскольку денежная сумма взыскана в пользу конкурсной массы должника, из которой подлежит осуществлению расчет с кредиторами», — отметил суд и приостановил взыскание присужденной суммы.

Миракову в банке на 2016 год принадлежало 38,53% акций.

Напомним, банк создан в июле 1991 года, а лицензии лишился 21 апреля 2017 года. Среди причин отзыва регулятор называл кредитование компаний без реальной хозяйственной деятельности, а также то, что для сокрытия дефицита ликвидности банк ограничивал клиентов в распоряжении их деньгами. На момент лишения лицензии юрлицо по размеру активов занимало 118-е место в банковской системе России. Банкротом его признали в июне 2017 года.

На начало февраля 2021 года у банка установлены долги перед 3058 кредиторами на общую сумму свыше 21,1 млрд рублей.