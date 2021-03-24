Пенза, , 09:31 — REGNUM Центризбирком России с осени 2020 года держит на контроле ситуацию о нарушениях, выявленных на выборах в Пензенской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РФ.

По данным издания, «как только избирательная комиссия Пензенской области получила сигналы о возможных нарушениях на выборах в единый день голосования 13 сентября на трех избирательных участках, она оперативно направила представление о проведении проверки в отдел МВД России по Бессоновскому району и, конечно, проинформировала ЦИК России».

В ноябре прошлого года избирком Пензенской области рекомендовал территориальной избирательной комиссии Бессоновского района отстранить от должности председателей соответствующих участковых комиссий, что и было сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования») в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии.

13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. Председатель участковой избирательной комиссии при этом знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека. В результате обвиняемая совместно с членами участковой избирательной комиссии, неосведомленными о противоправных действиях ее председателя, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол не соответствующие действительным итогам голосования сведения, с учетом не менее 662 избирателей, фактически не прибывших и не проголосовавших на избирательном участке.

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