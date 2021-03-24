Глендейл, США, , 09:21 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Аризоны» шайбы забросили защитники Джейкоб Чикран и Алекс Голигоски и форварды Лоусон Круз и Фил Кессел.

У «Колорадо» точными бросками отметились нападающие Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и российский форвард Валерий Ничушкин.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил нападающий Конор Гарланд.

В настоящее время «Аризона» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Колорадо» идёт на втором месте с 43 очками.

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