Москва, , 09:32 — REGNUM Вакцинация от гриппа охватила в России около 70 млн человек. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

По её словам, «для всех незаметно» в стране прошла вакцинация от гриппа. Люди активно шли на прививку, были развёрнуты мобильные пункты.

«Мы себе поставили задачу привить 70 млн человек. И привили», — сказала Голикова.

Она отметила, что специалисты предупредили о вероятном превращении коронавирусной инфекции в сезонное заболевание. Поэтому люди пошли ставить прививку от гриппа.

По данным Росстата на 1 января 2021 года, население России немногим превышает 146 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти регионах России по данным на 21 марта превышен порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

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