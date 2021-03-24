Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве с момента старта программы реновации расселено 86 старых пятиэтажек, в основном в Центральном административном округе, на юго-западе и западе столицы, сообщили в Стройкомплексе.

Из общего количества отселенных домов 48 уже снесено. На свободных территориях начнут строить новые дома.

В настоящее время в столице по реновации ведется переселение 34,3 тыс. жителей из 226 старых жилых домов. Новое жилье уже получили более 26 тыс. участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве в по реновации планируется построить около 100 жилых домов.

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