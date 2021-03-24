Белгород, , 09:27 — REGNUM Свидания с родственниками приостановлены в трёх учреждениях уголовно-исполнительной системы Белгородской области. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН региона.

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Постановлениями главного государственного санитарного врача карантин введён в исправительной колонии №5 (строгого режима для мужчин в Белгороде), исправительной колонии №9 (общего режима для женщин в Валуйках) и СИЗО-3 в Белгороде.

Для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками и иными лицами, за исключением встреч со следователями, защитниками или адвокатами с соблюдением профилактических мер. На время карантина приостановлены также посещения учреждений представителями федеральных и местных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий.

Решение об отмене карантина будет принято после стабилизации эпидемиологической обстановки, пообещали в УФСИН.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 33 587, выздоровел 29 301 человек.