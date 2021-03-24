Москва, , 09:17 — REGNUM Следователи проведут процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов в Москве. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом ИА REGNUM24 марта сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

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По мнению общественников, выставке человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела», которая проходит на ВДНХ, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». Помимо этого, в интернете создана петиция о закрытии выставки.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству», — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, выставка Body Worlds («Мир тела») открылась в Москве 12 марта и будет работать до конца 2021 года. Широкой публике представлено 102 экспоната. Фигуры созданы из пластифицированных тел людей.

Открытие выставки вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях. Критики отмечают несоответствие экспозиции принятым в России нормам морали. Однако московские власти пока не реагируют на возмущение журналистов и горожан.

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