Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае объем выданных банками кредитов юридическим лицам в 2020 году вырос всего на 1% и на начало 2021 года составил 351,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Объем кредитов, выданных крупному бизнесу вырос на 4%, в то время как кредитование малого и среднего бизнеса сократилось на 5%. Общая сумма кредитов для крупного бизнеса за год составила 251,8 млрд рублей, а для малого и среднего предпринимательства — 99,4 млрд рублей.

Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков отметил, что в условиях непростого для экономики Прикамья 2020 года банкам удалось обеспечить доступность кредитования и отчасти нарастить его объемы. Это позволило предприятиям края преодолеть острую фазу и неблагоприятные последствия пандемии COVID-19.

«Существенную роль в этом сыграли регуляторные послабления Банка России для кредитных организаций, а также федеральные и региональные льготные программы кредитования и реструктуризации для бизнеса», — подчеркнул он.

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