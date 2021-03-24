Москва, , 09:17 — REGNUM Российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 24 марта посетит военный объект вооружённых сил Дании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, на которого ссылается пресс-служба военного ведомства, «посещение по оценке будет проводиться 24 марта 2021 года в течение одного дня».

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военный объект Дании «в месте его обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифинга получат от командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений «по оценке» является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку стран, которые являются близкими партнёрами НАТО в Черноморском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО пообещали усилить поддержку Украины и Грузии