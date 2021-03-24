Манила, , 09:15 — REGNUM Посольство Индонезии в Маниле приняло четырех граждан Индонезии, ранее захваченных террористической группировкой на Филиппинах, сообщает Antara.

Спасение индонезийских граждан, которые были взяты в заложники, показывает, что при сотрудничестве правительство Филиппин может бороться с терроризмом.

В посольстве Индонезии в Маниле выразили благодарность за усилия всех вовлеченных сторон в Индонезии и на Филиппинах для спасения индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, разыскиваемого Интерполом гражданина России, который отбывал наказание в индонезийской тюрьме на Бали по делу о наркотиках, депортировали в Россию.

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