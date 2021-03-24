Ташкент, , 09:14 — REGNUM Численность участников свадеб, похорон и других семейных мероприятий в Узбекистане ограничена до 100 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса одобрила введение дополнительных ограничений с 1 апреля 2021 года. Кроме того, число зрителей в театрах, на концертах и кинотеатрах ограничивается до 50% от вместимости зала.

Организаторы обязаны проверять температуру посетителей и рассаживать зрителей с соблюдением социальной дистанции. Перед входом в зал установят специальную ленту для организации очереди.

Отметим, по состоянию на 24 марта в Узбекистане выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 81 678. В республике с 10 марта наблюдается рост заболеваемости.