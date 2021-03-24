Горно-Алтайск, , 09:13 — REGNUM Республика Алтай по итогам зимы 2020−2021 года опустилась на третью строчку в экологическом рейтинге регионов РФ, составленном экспертами общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом говорится на сайте организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На первом месте вновь оказалась Тамбовская область, сразу за ней расположилась Белгородская область, занявшая по итогам осени 2020 года третье место. Тогда Горный Алтай занимал вторую строку.

Самые нижние позиции рейтинга — 83, 84 и 85 заняли соответственно Красноярский край, Омская и Иркутская области.

По словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, минувшая зима отметилась множеством сообщений об аварийных ситуациях на различных объектах, превышениями норм загрязнения воздуха и водоемов.

«Значит ли это, что экологическая ситуация в стране ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, публично, решительно», — подчеркнул он.

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