Ханты-Мансийск, , 09:12 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 78 случаев.

С начала пандемии на 24 марта в Югре зарегистрировано 53 638 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 109 человек, скончались 780 пациентов с COVID-19.