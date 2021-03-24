Новосибирск, , 09:12 — REGNUM В Новосибирской области заболеваемость туберкулезом по итогам 2020 года снизилась на 20% и составила 71 на 100 тысяч населения. Смертность уменьшилась на 16%. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

При этом заболеваемость туберкулезом детей до 17 лет снизилась на 25% — до 17,6 на 100 тысяч населения. В 2019 году этот показатель был равен 23,5 на 100 тысяч населения.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, достигнутое снижение показателей заболеваемости — результат эффективной плановой профилактической работы.