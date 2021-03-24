Кишинёв, , 09:13 — REGNUM В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 217 715 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 191 630 человек, в том числе 1755 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4605 пациентов с COVID-19, из которых 344 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4622 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 32 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1060 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2909 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1589 человек.

Стоит отметить, что в больницах Молдавии в течение последних недель растёт число пациентов с COVID-19, в том числе увеличивается количество тяжело больных. Больницы в республике переполнены.

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