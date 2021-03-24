Чхаттисгарх, , 09:12 — REGNUM Количество погибших при подрыве на мине автобуса с полицейскими в Индии выросло до пяти. Об этом 24 марта сообщает газета The Times of India со ссылкой на правоохранительные органы штата.

Инцидент произошел вечером 23 марта в индийском штате Чхаттисгарх.

Уточняется, что автобус с возвращавшимися с антитеррористической операции 450 полицейскими подорвался на самодельной мине, которая была установлена боевиками незаконных маоистских вооруженных группировок на мосту через канал, находящийся на расстоянии в 55 км от города Нараянпура.

Также указывается, что три сотрудника полиции погибли на месте и еще двое скончались в ночь на 24 марта в больнице от полученных ими ранений. При этом еще 15 человек пострадали при подрыве транспортного средства.