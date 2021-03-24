Всеволожск, Ленинградская область, , 09:18 — REGNUM Свыше ста жилых домов, в которых проживают цыгане, проверили полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области. В одном из них обнаружена наркоплантация, изъято оружие. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Профилактический рейд в домах кочевого народа в деревне Верхние Осельки полицейские совместно с Росгвардией провели 23 марта. Рейд был организован после того, как был задержан и привлечен к уголовной ответственности 20-летний житель деревни. Молодой человек в ходе конфликта повредил иномарку Ford, принадлежащую жителю поселка Заводской.

«Инцидент с повреждением иномарки вызвал волну возмущений со стороны жителей поселка Заводской, что привело к возрастанию напряжения между жителями соседних населенных пунктов», — пояснили в ведомстве.

Чтобы предупредить негативное развитие событий, сотрудники полиции проверили порядка 150 домов представителей кочевого народа. В одном из них на улице Комсомола полицейскими было обнаружено 70 кустов, предположительно, наркосодержащего растения. Кроме того, изъято вещество растительного происхождения, уже расфасованное по пакетам.

«Полицейскими задержаны трое мужчин в возрасте от 32 до 60 лет, проживающие в указанном жилом помещении», — уточнили в пресс-службе Главка.

Также в ходе рейда полицией изъяты два предмета, конструктивно схожие с оружием. Помимо жилых помещений полицейские проверили и автомобили местных жителей. Как оказалось, на некоторых из них были установлены архивные регистрационные номера.

«По итогам рейда в полицию доставлены порядка 150 человек. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел», — подытожили в полиции.