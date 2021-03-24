Москва, , 09:11 — REGNUM В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявили новый вариант «южноафриканского» штамма коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — говорится в сообщении.

Также указывается, что выделенный образец был направлен в Государственную коллекцию вирусов и добавляется, что в настоящее время ведутся его вирусологические исследования.

Кроме этого, отмечается, что в ближайшем времени будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта нового вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%.