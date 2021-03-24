Самара, , 09:14 — REGNUM Принять исчерпывающие меры для уменьшения рисков подтоплений в период паводка поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в региональном правительстве. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что в области начали готовиться к обеспечению безопасного прохождения паводка. Под усиленным контролем находится село Каменный брод Красноармейского района, а также сёла Нижнее Санчелеево и Тимофеевка Ставропольского района.

«Поручаю председателю областного правительства провести заседание противопаводковой комиссии, разобрать подробно подготовку всех систем и служб. По тем конкретным территориям, по которым уже проведено обследование МЧС, главам муниципальных образований принять исчерпывающие меры, отработать все необходимые мероприятия», — заявил Азаров.

Он также поручил главам муниципальных образований в самое ближайшее время оценить риски и принять исчерпывающие меры для предотвращения подтопления территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии для жителей готовят 480 пунктов временного размещения в рамках подготовки к весеннему половодью.