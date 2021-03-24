Самара, 24 марта 2021, 09:14 — REGNUM Принять исчерпывающие меры для уменьшения рисков подтоплений в период паводка поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в региональном правительстве. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в области начали готовиться к обеспечению безопасного прохождения паводка. Под усиленным контролем находится село Каменный брод Красноармейского района, а также сёла Нижнее Санчелеево и Тимофеевка Ставропольского района.
Он также поручил главам муниципальных образований в самое ближайшее время оценить риски и принять исчерпывающие меры для предотвращения подтопления территорий.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии для жителей готовят 480 пунктов временного размещения в рамках подготовки к весеннему половодью.