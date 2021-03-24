Филадельфия, США, , 09:07 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Майкл Маклауд, Кайл Палмьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак.

У «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Джоэль Фараби и Шон Кутюрье, оформивший дубль. Российский защитник Иван Проворов отдал результативную передачу.

В настоящее время «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 34 очками.

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