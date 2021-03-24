Калуга, 24 марта, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги обязала власти города восстановить объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1893—1902 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович». Об этом 24 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Nedelya40.ru Дом в Калуге, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Константин Эдуардович Циолковский

Прокурорская проверка показала, что в Калуге не принимают мер к содержанию исторического памятника. Приказом Министерства культуры РФ одноквартирный дом № 16 по улице Георгиевской в Калуге, в котором ранее проживал космист Константин Циолковский, поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия. Дом включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В настоящее время дом-памятник требует проведения ремонта и реставрации. Помещения захламлены бытовым мусором, на цоколе наблюдаются трещины и утрата штукатурного и окрасочного слоев, обшивки, остекления оконных рам, выпадение камней.

«В целях устранения выявленных нарушений, восстановления объекта культурного наследия прокуратурой города в адрес городского головы Калуги внесено представление, которое находится на контроле», — сказала Искрина Басулина.