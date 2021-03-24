Москва, , 09:14 — REGNUM Модернизированные банкноты Банка России начнут поступать в обращение в 2022 году, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Плановую модернизацию банкнот ЦБ РФ проведёт в период с 2021 по 2025 год. Банкнотам номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей усилят защиту и обновят дизайн.

«Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022—2025 годов», — говорится в сообщении.

В оформлении банкнот используют тематику российских федеральных округов. Так, на банкноте достоинством 1000 рублей появится изображение городов Приволжского ФО, а на банкноте достоинством 5000 рублей — Уральского ФО.

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