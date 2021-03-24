Магас, , 09:06 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование преступления, совершенного членами террористического сообщества под руководством Хасана Полонкоева. Двенадцать участников преступной группы планировали подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в республике.

В целях запугивания населения и дезорганизации работы органов власти они убили начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Такую информацию предоставило Главное управление по расследованию особо важных дел СК России, завершившее расследование этого убийства и других преступлений группы террористов.

Под руководством организатора и руководителя преступной группы Полонкоева было спланировано два террористических акта. В январе 2019 года было совершено покушение на главу Центра «Э». Однако оно завершилось неудачей — сам Эльджаркиев остался жив. В результате нападения на машину, в которой передвигались сотрудники полиции, один из силовиков был ранен, получил смертельные ранения сотрудник Росгвардии, пострадали двое гражданских лиц.

Довести свой преступный умысел по уничтожению Эльджаркиева преступникам удалось в ноябре того же года. Они расстреляли его вместе с братом в Москве.

В настоящее время по делу объявлены в розыск 13 подозреваемых. Еще 12 человек были задержаны и им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в организации террористического сообщества и участии в нем, совершении терактов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.