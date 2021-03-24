Нюрбург, Германия, 24 марта, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В сети появились фотографии прототипа высокопроизводительного универсала Volkswagen Golf R Wagon. Снимки модели размещены на сайте Motor1.

Motor1 Универсал Volkswagen Golf R Wagon

Прототип Golf R Wagon был замечен недалеко от гоночной трассы Нюрбургринг. Судя по тому, что авто почти не получило камуфляжа, премьера новинки состоится совсем скоро. Однако продаваться новая модель будет только на европейском рынке.

На машину был установлен каркас безопасности, два передних кресла Recaro с боковой поддержкой и диски с Y-образным рисунком.

Под капотом нового универсала функционирует двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом производительностью 315 «лошадей» (420 Нм), который передаёт крутящий момент на обе оси через семиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением.

В версии хэтчбек Golf R разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды. При этом универсалу потребуется для такого разгона немного больше времени.

Ранее компания Volkswagen представила на российском рынке кроссовер Taos. Новинка будет самым компактным и недорогим автомобилем немецкой марки. Кроссовер оснащён атмосферным мотором на 1,6 л производительностью 110 «лошадей».

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