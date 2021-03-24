Киев, , 09:09 — REGNUM Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, чтобы не финансировать войну в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

«Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины», — сказал он.

Кулеба считает, что РФ превратила вакцину «Спутник V» в «политический инструмент и гибридное оружие», которое не имеет отношения к гуманитарным целям.

«В России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продаёт вакцины любой стране мира», — сказал министр.

По его мнению, это доказывает, что «Спутник V» является инструментом внешней политики РФ.

Напомним, власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в некой «агрессии» в Донбассе, хотя приказ о начале гражданской войны на Украине был отдан в Киеве, вскоре после государственного переворота 2014 года. Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области скончалась военнослужащая, которая привилась от COVID-19 завезённой на Украину индийской вакциной Covishield.

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