Киев, 24 марта 2021, 09:09 — REGNUM Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, чтобы не финансировать войну в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.
Кулеба считает, что РФ превратила вакцину «Спутник V» в «политический инструмент и гибридное оружие», которое не имеет отношения к гуманитарным целям.
По его мнению, это доказывает, что «Спутник V» является инструментом внешней политики РФ.
Напомним, власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в некой «агрессии» в Донбассе, хотя приказ о начале гражданской войны на Украине был отдан в Киеве, вскоре после государственного переворота 2014 года. Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области скончалась военнослужащая, которая привилась от COVID-19 завезённой на Украину индийской вакциной Covishield.
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