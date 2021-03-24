Брюссель, , 09:05 — REGNUM Министры иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) провели переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мероприятие состоялось 23 марта после заседания Совета НАТО на уровне глав МИД. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«В кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО мы поговорили с Энтони Блинкеном. На встрече также присутствовали наши коллеги из Венгрии, Словакии и Чехии. У нас состоялся очень интересный партнерский обмен мнениями по вопросам внешней политики как в нашем регионе, так и в мире в целом», — рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен, в свою очередь, по итогам данной встречи подчеркнул в социальных сетях, что «Польша, Чехия, Словакия и Венгрия играют важную роль в укреплении Центральной Европы и Трансатлантического альянса».

Госсекретарь США также добавил, что разговор был в основном посвящен «агрессивной политике России и экономическому экспансионизму Китая в Восточной Европе», а также путям взаимодействия Вышеградской группы и США в вопросах безопасности, в том числе информационной.