Каракас, , 09:04 — REGNUM Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.

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«Вакцины, которые ожидаются (для поставки в Венесуэлу), — это вакцины AstraZeneca, произведённые в Южной Корее», — сказал он.

По его словам, переговоры между различными политическими деятелями Венесуэлы позволили обеспечить доступ к механизму COVAX.

Напомним, что 4 марта социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна (АЛБА) объявил о создании банка вакцин. Куба и Венесуэла входят в список АЛБА, так что поставки вакцины будут осуществлены с помощью альянса.

Банк вакцин рассчитан на те страны, которые испытывают особенную нужду в вакцинации и вакцины, созданные на Кубе, в приоритетной порядке должны попасть в банк.